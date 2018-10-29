Плавучие дома и отели собираются построить на трех московских водохранилищах - Пестовском, Клязьминском и Химкинском. Представители ФГБУ "Канал имени Москвы" рассказали, что европейский формат домов на воде сформирует в Московском бассейне новую туристическую инфраструктуру.

Создать плавучие поселки в акватории водохранилищ собирается российско-датская компания. Плавучую недвижимость начнут собирать в России почти полностью из отечественных комплектующих. Площадь одного дома-корабля составит 100–160 кв. метров. Они будут оборудованы всеми необходимыми для комфортной жизни коммуникациями, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

В одном поселке разместят от 15 до 30 плавучих домов. Для реализации проекта необходима не только водная поверхность, но земельный участок для организации автомобильной парковки и минимальной прибрежной инфраструктуры.