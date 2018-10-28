Более миллиона россиян попали в число невыездных из-за долгов по кредитам‍

Свыше миллиона российских граждан попали в число невыездных из-за долговых обязательств перед банками. Об этом журналистам сообщили в Федеральной службе судебных приставов России.

По состоянию на 1 сентября количество долгов россиян перед различными кредитными организациями составляло 4,5 миллиона общей стоимостью в 1,7 триллионов рублей.

При этом средняя сумма долга составила порядка 400 тысяч рублей. Интересно, что среди женщин должников больше, нежели среди мужчин, передает агентство ТАСС.