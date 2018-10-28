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Более миллиона россиян попали в число невыездных из-за долгов по кредитам
28 октября 2018, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]
Свыше миллиона российских граждан попали в число невыездных из-за долговых обязательств перед банками. Об этом журналистам сообщили в Федеральной службе судебных приставов России.
По состоянию на 1 сентября количество долгов россиян перед различными кредитными организациями составляло 4,5 миллиона общей стоимостью в 1,7 триллионов рублей.
При этом средняя сумма долга составила порядка 400 тысяч рублей. Интересно, что среди женщин должников больше, нежели среди мужчин, передает агентство ТАСС.
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