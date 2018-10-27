Сегодня стало известно, когда в эксплуатацию будут введены обе нитки газопровода "Турецкий поток". Данная информация предоставлена в материалах к визиту президента России Владимира Путина в Стамбул.

Предполагается, что обе нитки "Турецкого потока" начнут функционировать к концу будущего года. Известно, что данный трубопровод будет состоять из двух ниток, мощность каждой из которых будет достигать 15,75 миллиардов кубометров. Как уточняет РИА "Новости", по первой нитке поставки будут осуществляться на территорию Турции, а по второй – на турецкую границу с Евросоюзом.

Напомним, в скором времени российский лидер намерен посетить Стамбул и встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, Путин примет участие в четырехстороннем саммите по Сирии.