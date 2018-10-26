ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Стало известно, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Это решение предсказывало большинство финансовых экспертов в связи со стабилизацией ситуации на рынке.

Центробанк впервые с 2014 года поднял ключевую ставку на 0,25% в сентябре нынешнего года. Это было связано с резким ослаблением курса рубля на фоне возросшего санкционного давления. Однако сейчас, как отмечает регулятор, ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась, дальнейшее повышение ключевой ставки нецелесообразно. Снижать ее ЦБ тоже не спешит, поскольку проинфляционные риски все еще сохраняются.

Ранее финансовые аналитики высказывали мнение, что сентябрьское повышение ключевой ставки на четверть процентного пункта следует расценивать как сигнал регулятора, что ситуация на рынке находится под контролем, сообщает РИА Новости.