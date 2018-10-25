Банк Intesa будет финансировать Северный поток - 2, если не попадёт под санкции

Председатель совета директоров банка Intesa Антонио Фаллико заявил, что банк займется финансированием проекта газопровода "Северный поток — 2", но если в отношении него не введут санкции. По словам итальянского банкира, в банке Intesa не исключают введения санкций в отношении кредитной организации.

Но лично Антонио Фаллико уверен, что санкций не будет. Банк Intesa принимал участие в финансировании проекта "Северный поток — 1", а сейчас есть интерес и ко второму проекту, - передает ТАСС.

"Мы ожидаем последних решений всех властей, кто занимается санкциями. Я лично убеждён, что этот проект не подпадёт под санкции. Если так и будет, то мы будем готовы сыграть роль в финансировании этого проекта", — пояснил банкир.

Газопровод "Северный поток — 2" будет протянут по дну Балтийского моря от России до Германии.

Фаллико ранее заявил, что его банк заинтересован в финансировании проекта газопровода, потому что он обеспечивает энергобезопасность Европы.