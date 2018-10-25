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Арбитражный суд Тюменской области подтвердил картельный сговор

25 октября 2018, 09:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Арбитражный суд Тюменской области подтвердил картельный сговор

Компании АО «Конар» из Челябинска и ООО НПО «Фундаментстройаркос» из Тюмени договорились о том, как действовать на торгах ПАО «Транснефть», что привело к совокупному доходу более 15 миллиардов рублей. Картель раскрыли сотрудники Тюменского УФАС в апреле 2018 года.

Антимонопольщики выяснили, что эти компании искусственно завышали цены на торгах Транснефти с 2012 по 2016 годов. Алгоритм был прост: сотрудники компании ООО НПО «Фундаментстройаркос» предлагали цену либо превышающую, либо равную начальной максимальной цене контракта (НМЦК), а АО «Конар» предлагало цену ниже этого показателя, но меньше чем на один процент. В итоге «Конар» выигрывал торги и весь заказ по производству термостабилизаторов передавал «Фундаментстройаркосу», который продавал ему продукцию по более низкой цене.

Как отметили специалисты УФАС, у «Конара» не было своего производства термостабилизаторов, размеры коммерческих предложений совпали до копейки, а договоры были заключены на длительный срок. В ходе проверки обнаружено, что компании были взаимно заинтересованы в исполнении заключенного антиконкурентного соглашения, а также и то, что они имели возможность снижать цены на торгах.

Немаловажно, что компании активно мешали расследованию – не предоставляли доступ к местам сотрудников, которые оформляли договоры, убирали таблички с кабинетов, отключали электричество и однажды устроили настоящее задымление с выводом всех сотрудников из здания. За непредставление информации АО «Конар» и ООО НПО «Фундаментстройаркос» неоднократно привлекались к административной ответственности.

Сейчас сотрудники полиции Тюменской области в отношении должностных лиц АО «Конар» и ООО НПО «Фундаментстройаркос» возбуждили уголовное дело по статье 178 УК РФ «Ограничение конкуренции путем создания картеля».

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