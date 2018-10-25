Средний размер потребительского кредита в РФ вырос более чем на 30%
25 октября 2018, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]
Средний размер потребительского кредита в III квартале текущего года вырос на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.
По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в НБКИ, средний размер выданных населению кредитов на покупку различного рода потребительских товаров составил 184,1 тысячи рублей.
Напомним, в июле-сентябре 2017 года средний размер потребительского кредита составлял 137,1 тысячи рублей. Это означает, что к настоящему моменту он увеличился на 47 тысяч.
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