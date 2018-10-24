Зеленый свет – созданию промышленных технопарков

В числе первоочередных вопросов повестки 14 сессии Законодательного Собрания Краснодарского края стало внесение изменений в краевой закон «О промышленной политике в Краснодарском крае». Депутаты проголосовали за принятие в первом чтении изменений, согласно которым исполнительным органам власти края, осуществляющим полномочия в сфере промышленной политики, даются полномочия по содействию в создании и развитии промышленных технопарков.

Информацию по данному законопроекту представил вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Алтухов.

- Насколько внимательное отношение к развитию промышленности в крае - видно по динамике: сколько законопроектов, сколько нормативных правовых актов мы принимаем в этой сфере. Когда мы работали над этим законопроектом, губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев отметил, что создание сети промышленных парков – важнейшее направление в промышленной политике Кубани. На реализацию этой задачи направлено уже много усилий. Сегодняшнее принятие данного закона – еще один шаг в выстраивании целенаправленной промышленной политики на территории Краснодарского края, – председатель Законодательного Собрания края сказал Юрий Бурлачко.

По словам спикера ЗСК, развитие отрасли промышленности – один из приоритетов экономической политики органов власти края.

- Сейчас в правовое поле вводится положение о совместной работе обеих ветвей государственной власти по обеспечению деятельности технопарков. Присвоение статуса технопарка будет теперь оформляться законодательной инициативой губернатора Краснодарского края и принятием постановления Законодательного Собрания. Такая схема подчеркивает, какую высокую значимость органы государственной власти края придают процессу создания технопарков, – прокомментировал Юрий Бурлачко.

В ходе обсуждения вопроса на сессии депутат ЗСК Павел Соколенко выступил с предложением перепрофилировать в промышленный парк закрывающуюся игорную зону «Азов-Сити». Председатель ЗСК Юрий Бурлачко дал поручение коллегам изучить такую возможность.

- В этой зоне многое было сделано, созданы рабочие места, которые не хотелось бы терять. Предложение интересное, давайте проработаем этот вопрос, в том числе вместе с органами исполнительной власти, – сказал Юрий Бурлачко.

В регионе в настоящее время ведется создание двух промышленных парков. Еще два уже действуют. По словам экспертов, такие парки привлекательны для инвесторов тем, что на их территории создается единая инфраструктура для ведения бизнеса. Также преимуществом промышленных парков является наличие мер государственной поддержки как на федеральном, так и региональном уровнях. Это позволяет существенно снизить затраты на создание всей необходимой инфраструктуры.