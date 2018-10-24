ГД приняла в первом чтении проект бюджета РФ на 2019-2021 годы

Госдума РФ сегодня приняла в первом чтении внесенный правительством проект бюджета на 2019-2021 годы. «За» проголосовало 370 депутатов, «против» – 65. Второе чтение должно состояться 14 ноября.

«Заложенная в бюджет политика направлена, в первую очередь, на реализацию майских указов президента РФ, это вхождение России в пятерку стран с наибольшими объемами экономики, повышение темпов экономического роста выше среднемировых, вхождение в клуб стран, имеющих продолжительность жизни 80 с лишним лет, повышение уровня оплаты труда и пенсий», - пояснил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

«Этот бюджет отражает цели и приоритеты, определенные президентом как приоритетные в основных направлениях деятельности правительства. Национальные цели закреплены персонально за ответственными вице-премьерами. Теперь мы знаем, с кого спрашивать за исполнение и достижение национальных целей», - прокомментировал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Доходы РФ в 2019 году ожидаются в размере 19, 969 триллиона рублей, а расходы – 18,037 триллиона рублей. Таким образом, ожидаемый профицит бюджета составит 1,932 триллиона рублей, что эквивалентно 1,8% ВВП, сообщает РИА Новости.