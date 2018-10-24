Политолог раскрыл самый эффективный способ наказания Россией агрессивной Украины

В экспертном сообществе рассказали, какой санкционный удар по проводящей антироссийскую политику Украине будет наиболее эффективным. По данному вопросу высказался политолог Александр Семченко.

Аналитик отметил, что рестриктивные меры Москвы должны коснуться «Нафтогаза Украины». В частности, РФ, по мнению Семченко, следует добиться введения запрета на перепродажу Киеву российского топлива европейскими странами. Для этого нужно внести соответствующие изменения в договоры с Польшей, Словакией и другими покупателями газа, процитировал Александра Семченко «ПолитНавигатор».

Семен Уралов, еще один эксперт, в интервью тому же порталу призвал Кремль наложить санкции на украинский бизнес, который работает на территории РФ. Удар по «самому святому» для киевских элит приведет к их расколу, полагает аналитик.