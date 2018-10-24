Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
24 октября 2018, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Предполагается повысить МРОТ с 1 января 2019 года на 1,048% - 117 рублей.
На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда в России составляет 11 163 рубля. В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому МРОТ не должен опускаться ниже прожиточного минимума.
После того как Госдума примет законопроект о повышении МРОТ, с 1 января 2019 года его размер составит 11 280 рублей. Это на 117 рублей, или 1,048% выше предыдущего показателя, установленного с 1 мая 2018 года.
Суммарные дополнительные расходы в реальном секторе российской экономики в связи с повышением минимального размера оплаты труда составят 13,7 миллиарда рублей, сообщает ИА Regnum.
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