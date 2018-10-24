«Территория Бизнеса» стала призером Всероссийского конкурса

Образовательная программа «Школа фермера», разработанная и реализованная «Территорией Бизнеса», заняла третье место во Всероссийском конкурсе «За эффективное информационно-консультационное обеспечение». Всего в данной номинации было заявлено 207 претендентов.

Конкурс проходил в рамках XX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2018», организованной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Конкурсная комиссия оценивала актуальность проектов, содержание, эффективность и охват. Диплом победителя и бронзовую медаль получил генеральный директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области Артур Юсупов в региональном Министерстве сельского хозяйства.

«Очередная победа «Территории Бизнеса» говорит о том, что наш проект эффективный, востребованный, а главное – полезный для предпринимателей. Для нас это стимул двигаться вперед, быть лидерами и помогать бизнесу развиваться», - прокомментировал Министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников.

Проект «Школа фермера» разработан в «Территории Бизнеса» в 2018 году. В ходе весенней сессии было проведено 8 образовательных курсов для 222 слушателей из 13 муниципалитетов Челябинской области.

«Предприниматели, проживающие в сельской местности, не всегда имеют возможность приехать в Челябинск и пройти обучение непосредственно в «Территории Бизнеса». Поэтому было принято решение организовать выезд наших специалистов в муниципалитеты области и дать им актуальные знания о ведении бизнеса, рассказать об инструментах государственной поддержки. Практика показала, что предприниматели заинтересованы в подобных проектах, а это значит, что мы будем и дальше транслировать проект «Школа фермера» в муниципалитетах», - рассказал Артур Юсупов, генеральный директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области.

Идея о разработке и реализации проекта возникла в связи с недостаточным уровнем грамотности в области права, налогообложения, организации и управления бизнесом у предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства. В связи с этим, губернатор Челябинской области Борис Дубровский дал распоряжение проработать этот вопрос и создать инструменты поддержки для данного сегмента малого и среднего бизнеса.