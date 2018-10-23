Россия по росту ВВП стала аутсайдером среди пятерки стран ЕАЭС
23 октября 2018, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]
В кулуарах XVII Форума стратегов в Санкт-Петербурге министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что народное хозяйство России сможет по итогам 2018 года выйти на рост в 1,8%. Но темпы роста российской экономики в настоящее время оказались самыми плохими по всему Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).
О том, что Россия по росту ВВП отстала даже от Киргизии, массовая бедность превратила нашу страну в экономического аутсайдера среди пятерки стран ЕАЭС, - сообщает "СП".
Министр Орешкин объяснил, что значительное влияние оказала история, связанная с сельским хозяйством", урожай в этом году хуже, чем он был в прошлом. "Два месяца подряд сельское хозяйство показывает отрицательную динамику, есть ряд волатильных компонентов в промышленном производстве. Поэтому мы в целом ожидаем, что динамика в ближайшие месяцы улучшится, и мы будем выходить на те показатели, которые в прогнозе заложены плюс-минус", — пояснил глава МЭР.
Как отмечает издание, если всё будет так, как говорит министр экономического развития, в следующем году рост должен замедлиться и составит всего 1,3%. И это гораздо хуже, чем в других государствах.
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