В России может серьезно подорожать хлеб. Если с начала этого года стоимость хлеба увеличилась в среднем только на 2,3 процента, то теперь речь идет уже о повышении на 8–12 процентов. В Красноярске два крупных производителя хлеба уже предупредили торговые сети об увеличении отпускных цен на весь ассортимент до 12 процентов.

В хлебопекарнях основной причиной изменения цен называет рост цен на зерно, - сообщает "Коммерсантъ".

По данным "Совэкона", на прошлой неделе средние цены на пшеницу третьего класса в Сибири выросли на 300 рублей, до 9,8 тысячи рублей за тонну. В прошлом сентябре цены в регионе были 8,45 тысячи рублей за тонну.

Как отмечают эксперты в сфере аграрного рынка, в последние месяцы пшеница дорожает на фоне роста мировых цен, активного спроса у экспортеров, девальвации рубля и увеличения закупок со стороны пополнявших запасы переработчиков.