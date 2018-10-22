Германия построит терминал для СПГ в угоду США

Канцлер ФРГ Ангела Меркель согласилась пойти на уступки президенту США Дональду Трампу, который настаивает на увеличении поставок СПГ (сжиженного природного газа) из США в Европу.

Правительство ФРГ примет участие в финансировании строительства терминала для импорта сжиженного природного газа. Стоимость проекта оценивается в 500 миллионов евро. Об этом стало известно группе депутатов от Нижней Саксонии, где планируется реализация этого проекта. Депутатам об этом сообщила сама канцлер Германии Ангела Меркель.

Изменив свое отношение к импорту СПГ из США, Берлин надеется уладить торговые разногласия с Вашингтоном. Вероятно, Ангела Меркель рассчитывает на то, что после того как Германия начнет закупать американский сжиженный природный газ, Дональд Трамп сменит гнев на милость и, возможно, даже откажется от угроз ввести санкции в отношении «Северного потока-2», сообщают «Ведомости».