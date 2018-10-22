В Госдуме предложили штрафовать не платящих налоги самозанятых граждан

Самозанятые граждане, отказавшиеся платить налоги, должны будут выплачивать штрафы в размере полученного ими дохода, с которого не был уплачен налог, предложил депутат Госдумы Андрей Макаров.

В Госдуме выступили с инициативой на случай принятия законов по установлению льготного режима налогообложения для самозанятых граждан.

«Хочется предложить механизм, если люди не воспользуются этим уже абсолютно льготным режимом. Мы предлагаем: если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит налог – он платит штраф в размере того дохода, который получил», - заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и финансам Андрей Макаров.

Соответствующий эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых граждан предполагается провести в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. Эксперимент затронет четыре субъекта РФ – Москву, Московскую и Калужскую области и республику Татарстан. Стать его участниками могут граждане, не имеющие работодателя и наемных работников, получающие доход от деятельности, не превышающий 2,4 миллиона рублей в год, сообщает агентство новостей «Москва».