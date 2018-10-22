Владимир Путин отметил активность Челябинской области
22 октября 2018, 12:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
По заявлению президента Владимира Путина на закрытии первого форума межрегионального сотрудничества, который прошел в Узбекистане, только за восемь месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос на 30 процентов. Большая заслуга в этом - у регионов: Москвы, Питера, а также Оренбургской и Челябинской областей.
- Товарооборот в прошлом году вырос на 34 процента, а в это - уже на 30 процентов, - подчеркнул президент. - Мы видим, что контакты между российскими субъектами и областями Узбекистана становятся всё более интенсивными и разнообразными. В текущем году уже состоялось свыше 20 взаимных визитов руководителей регионов.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес