Владимир Путин отметил активность Челябинской области

По заявлению президента Владимира Путина на закрытии первого форума межрегионального сотрудничества, который прошел в Узбекистане, только за восемь месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос на 30 процентов. Большая заслуга в этом - у регионов: Москвы, Питера, а также Оренбургской и Челябинской областей.

- Товарооборот в прошлом году вырос на 34 процента, а в это - уже на 30 процентов, - подчеркнул президент. - Мы видим, что контакты между российскими субъектами и областями Узбекистана становятся всё более интенсивными и разнообразными. В текущем году уже состоялось свыше 20 взаимных визитов руководителей регионов.