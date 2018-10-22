Как делать бизнес на тишине?
22 октября 2018, 11:46 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Проект «Сделано в Челябинске» преодолел экватор. В эфир «Челябинского эха» вышла пятая программа с участием финалиста бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018». В среду, 17 октября, гостем в студии радиостанции был директор компании «Тихо74» Павел Таксубаев. Анализировать работу предприятия помогала эксперт проекта — директор группы компаний ТИРС Екатерина Карпенко.
ООО «Тихо74» основано в 2017 году. Сфера деятельности — комплексная звукоизоляция и акустика квартир. В компании стремятся к тому, чтобы звукоизоляция в квартире не была предметом роскоши, а стала частью дома каждого человека.
«Переезжая в свою квартиру, я сделал все, чтобы создать для семьи «зону комфорта», но не получилось — мы слышали соседей: «отмечали» их праздники, вставали, когда ночью просыпались их дети, да и сами ограничивали себя. Не найдя доступных и качественных решений проблемы, я решил их создать», — объяснил идею созданию бизнеса руководитель «Тихо74» Павел Таксубаев.
Компания прошла эволюцию от продажи материалов до разработки собственных технических решений. Ознакомиться с системами звукоизоляции можно в лаборатории тишины, которую построили в «Тихо74». По словам сотрудников организации, это единственная в России комната, где любой желающий может послушать, насколько эффективно работают звукоизоляционные решения.
География деятельности компании «Тихо74» — Челябинск, Екатеринбург и Москва.
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