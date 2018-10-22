Челиндбанк предлагает клиентам "Золотой кэшбэк"
22 октября 2018, 09:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» приступил к выпуску дебетовых карт Visa Gold, держатели которых могут получить кэшбэк до 10% и 3% годовых на остаток по счету.
Согласно условиям программы, начисляется кэшбэк *:
• 10% за покупки в категории «АЗС»;
• 5% за покупки в категории «Транспорт и такси»;
• 2% за покупки в категории «Здоровье и спорттовары»;
• 1% за любые другие покупки по карте **.
Кэшбэк начисляется за каждый 1 рубль, потраченный по карте Visa Gold «Золотой кэшбэк».
Кроме того, держатели карт «Золотой кэшбэк» ежемесячно получают доход в размере 3% годовых на остаток по счету, если сумма покупок составляет более 10 000 рублей в месяц.
Стоимость участия в программе составит всего 60 рублей в месяц, оформление карты – 100 рублей.
Условия акции действуют до 31 декабря 2018 года. Подробная информация об условиях участия в программе лояльности - на сайте Банка.
* Общая сумма выплат по кэшбэку составит не более 3000 рублей в месяц
** Кроме покупок, не участвующих в программе лояльности. Перечислены в Правилах программы лояльности.
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