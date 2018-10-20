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В ЦБ рассказали, кто входит сейчас в "группу риска" для мошенников
20 октября 2018, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]
Основной целью кибермошенников больше не являются пожилые люди. Об этом заявил на форуме Finopolis первый замдиректора департамента информационной безопасности Центробанка РФ Артем Сычев.
Среди клиентов банков жертвами разнообразного воздействия кибермошенников в последнее время все чаще становятся люди в возрастном диапазоне от 28 до 40 лет.
Примечательно, что ранее объектами внимания мошенников были пожилые люди, однако они постепенно научились распознавать обман и давать отпор злоумышленникам.
А вот молодые клиенты, по мнению Сычева, совершенно по-другому относятся к информационным технологиям: "Они чересчур им доверяют", - отметил первый замдиректора.
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