Основной целью кибермошенников больше не являются пожилые люди. Об этом заявил на форуме Finopolis первый замдиректора департамента информационной безопасности Центробанка РФ Артем Сычев.

Среди клиентов банков жертвами разнообразного воздействия кибермошенников в последнее время все чаще становятся люди в возрастном диапазоне от 28 до 40 лет.

Примечательно, что ранее объектами внимания мошенников были пожилые люди, однако они постепенно научились распознавать обман и давать отпор злоумышленникам.

А вот молодые клиенты, по мнению Сычева, совершенно по-другому относятся к информационным технологиям: "Они чересчур им доверяют", - отметил первый замдиректора.