Экономическое развитие Новокубанского района: проблемы и пути решения

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел встречу депутатов с представителями органов местного самоуправления Новокубанского района.

Встреча в формате круглого стола состоялась в рамках проведения Дней муниципальных образований в кубанском парламенте. В работе участвовали председатели профильных комитетов, депутаты районного совета, специалисты администрации.

Присутствующие детально проанализировали проблемы социально-экономического развития муниципалитета.

Открывая заседание, Юрий Бурлачко отметил, что Новокубанский район участвует в таком мероприятии впервые.

- Уверен, что итогом сегодняшней работы станут новые точки роста экономики района, - заявил Юрий Бурлачко.

Председатель также акцентировал внимание на том, что встреча проходит в то время, когда реализация положений майского Указа Президента о национальных идеях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года наиболее актуальна.

Проведению круглого стола предшествовало выездное заседание представителей шести комитетов ЗСК. В ходе работы депутаты выявили проблемные вопросы в развитии территорий муниципалитета.

Выступая перед парламентариями, глава района Александр Гомодин и председатель районного Совета Евгений Шутов рассказали о том, какая работа в последние годы была проведена по социально-экономическому развитию территорий МО.

Председатель районного Совета Евгений Шутов доложил, что в настоящее время ведется работа по формированию стратегии социально-экономического развития Новокубанского района до 2030 года, которая предусматривает достижение целевых показателей, установленных майским Указом Президента.

В свою очередь глава района Александр Гомодин отметил, что благодаря поддержке краевой власти, федеральным целевым программам улучшается качество жизни новокубанцев, строятся и капитально ремонтируются многие социальные объекты. При содействии депутатов Законодательного Собрания открылась новая музыкальная школа в станице Советской.

Завершая выступление, он выразил уверенность в том, что власти района выполнят задачу, поставленную перед ними Президентом России, губернатором Краснодарского края и Законодательным Собранием.

- Глубоко убежден, что все задуманное будет реализовано. Все успехи – это прошлое. Сейчас необходимо обратить внимание на проблемы, присутствующие в районе, и поиск вариантов их решения. Наша задача оказать всю необходимую помощь муниципалитету, – прокомментировал выступление главы района спикер парламента Юрий Бурлачко.

По словам заместителя председателя ЗСК - председателя комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергея Алтухова, несмотря на достижения и положительные результаты, есть факторы, сдерживающие социально-экономическое и инвестиционное развитие района. По мнению вице-спикера, тормозит процесс дефицит энергомощностей. Под угрозой срыва реализация ряда крупных инвестпроектов с общим объемом капиталовложений более двух млрд рублей, из которых инвесторы уже вложили более 500 миллионов рублей собственных и заемных средств.

Изучив состояние агропромышленного комплекса, депутаты признали, что Новокубанский район на протяжении многих лет был одним из ведущих муниципалитетов края. Об этом заявил председатель профильного комитета Александр Трубилин.

Однако за последние три года в отрасли животноводства наметилась отрицательная динамика.

По словам Александра Трубилина, с 2015 по 2017 годы численность поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий сократилась почти на пять процентов, с 33 459 голов до 31 847 голов. Численность свинопоголовья в этот период сократилась почти на 60 процентов и на конец 2017 года составила около 4,1 тысяч голов.

Нерешенными задачами в районе еще остаются нехватка полигонов для твердых коммунальных отходов, отсутствие газификации в некоторых населенных пунктах, недостаточные темпы жилищного строительства.

В числе сдерживающих факторов экономики депутаты выделили и риски неосвоения краевых субсидий, в том числе на строительство автомобильных дорог, а также вероятность того, что муниципалитет не войдет в целевые программы на 2019 год.

Отмечены в районе снижение рождаемости, нехватка квалифицированных медицинских работников.

Вместе с тем администрация района проводит плановую плодотворную работу по исполнению социальных программ по поддержке граждан и обеспечению жильем молодых семей.

По итогам обсуждения депутаты приняли резолюцию, в которой изложены рекомендации по исправлению сложившейся ситуации в районе.

Все выводы найдут отражение в постановлении Законодательного Собрания Краснодарского края, которое будет рассмотрено уже на ближайшей сессии.