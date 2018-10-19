Будущее – за информационными технологиями

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер Законодательного Собрания Юрий Бурлачко приняли участие в пленарном заседании регионального делового форума «Дело за малым».

Главной темой встречи стала цифровая трансформация современного бизнеса.

Актуальные проблемы и перспективы данной сферы экономики обсудили также уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, представители федеральных министерств и ведомств, депутаты ЗСК, предприниматели. Почетным гостем мероприятия стал специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, киноактер Стивен Сигал.

Всего за несколько лет своего существования форум стал одной из самых авторитетных бизнес-площадок не только в крае, но и в стране. Участники делового события имеют возможность пообщаться в его рамках с крупными предпринимателями, понять, какие виды бизнеса востребованы именно в Южном Федеральном округе. А также узнать, как рекламировать свое собственное дело, платить налоги и мотивировать сотрудников. По мнению участников заседания, современные технологии должны применяться как в малом, так и крупном бизнесе. Цифровая трансформация позволит им быть более эффективными и конкурентоспособными.

«Форум «Дело за малым» набирает свою активность, набирает обороты – форум нужен как площадка для общения, обмена мнениями и решениями тех жизненных проблем, которые сегодня возникают перед малым и средним бизнесом. Не может не радовать то, что эти решения находят реальное отражение в нормативных актах, которые принимаются на федеральном и краевом уровнях. Это, наверное, и есть его прикладное значение, которое необходимо для развития экономки края и всей страны», – подчеркнул в своем выступлении глава региона Вениамин Кондратьев.

Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко, в свою очередь, отметил важность проводимого мероприятия для молодежи, связывающей свое будущее с информационными технологиями. И акцентировал внимание на том, что малое и среднее предпринимательство давно вышло за пределы торговли и сельского хозяйства, и что новые возможности для него лежат в IT-сфере.

«На Кубани уже создано благоприятное правовое поле для развития малого и среднего бизнеса. Сформирована законодательная база, она регулярно актуализируется и изменяется в соответствии с меняющимися реалиями. Положение дел в сфере малого предпринимательства не раз становилось предметом рассмотрения на сессиях Законодательного Собрания. Совсем недавно, к примеру, мы внесли изменения в бюджетный процесс, увеличены нормативы отчислений в бюджеты муниципалитетов и городских округов от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения. Рассчитываем, что это подтолкнет местные власти к более активной поддержке малого бизнеса, который является основным плательщиком по «упрощенке», –отметил спикер кубанского парламента.

По данным организаторов форума «Дело за малым», в этом году на нем зарегистрировалось порядка семи тысяч участников.