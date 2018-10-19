Международный финансовый центр «Астана» поможет российскому бизнесу

В Москве презентовали Международный финансовый центр «Астана». Официальное открытие МФЦА состоялось в июле 2018 года. По замыслу казахстанских властей, центр призван стать главным финансовым хабом евразийского региона. Тема вызвала большой интерес со стороны российского бизнеса: конференция собрала более 60 компаний из разных секторов экономики. По итогам мероприятия ряд компаний подписали письма о намерениях сотрудничать с МФЦА.

Заинтересованность отечественных предпринимателей в сотрудничестве с международным центром Астаны не удивительна. Малый и средний бизнес России переживает тяжелые времена. В условиях удорожания долгосрочных кредитов и высоких требований банков к заемщикам, изыскать средства на развитие нередко становится неподъемной задачей. В своем вступительном слове глава Международного центра «Астана» Кайрат Келимбетов отметил, что новый центр предлагает доступ к широкому набору финансовых инструментов, которые помогут российскому бизнесу, а также компаниям из стран евразийского региона привлечь дополнительные средства для своего развития.

Об уникальных возможностях, которые открывает для российского бизнеса новая платформа, говорил и глава Центра постсоветских исследований ИЭ РАН Леонид Вардомский. Рассуждая о мега-проекте «Один пояс – один путь», в котором задействовано более 60 стран Евразии, он выразил уверенность, что финансовая подушка Международного финансового центра «Астана» сделает реальностью проекты множества участников. По его мнению, российская экономика становится все более ориентированной на Восток, доля рынков стран Азии растет, а доля Европейского союза устойчиво сокращается. Для баланса необходимо осваивать новые развивающиеся рынки Центральной Азии, Индии, Персидского залива, Ирана, Турции. «Ученые за этот проект», - подытожил Вардомский.

В качестве несомненного плюса для бизнеса выступает и внедрение на территории Астаны статуса особой юрисдикции. При создании центра упор был сделан на так называемое прецедентное право, которое несет в себе стабильность, прозрачность, а также объективность в части заключения договоров. Английское право используется во всем мире, что важно с точки зрения международной торговли. В МФЦА создан международный арбитражный центр, гарантирующий справедливую защиту прав сторон. Возглавил его лорд Гарри Кеннет Вульф – признанный эксперт в области финансового права. Эта инициатива призвана решить проблему взаимодействия участников из разных стран.

Как отметил представитель компании Prosperity Capital Денис Спирин, применение английского права на территории Астаны позволит инвесторам чувствовать себя более уверенно. Его точку зрения разделяет и экономический обозреватель Игорь Пономарев. Он предположил, что с помощью астанинского центра российские предприниматели смогут не только найти новое приложение своих сил но и получить долгосрочные правовые гарантии, обращаясь к английским законам.









Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов

Кайрат Келимбетов убежден, что с помощью услуг нового центра малый и средний бизнес региона смогут получить доступ к капиталам мировых инвесторов. По его мнению, когда речь заходит о связи заемщика и кредитора, вопрос ликвидности, конечно, является основным. Поэтому, когда разрабатывалась конфигурация новой биржи, к участию были приглашены крупнейшие мировые финансовые институты: с одной стороны, Шанхайская фондовая биржа – стратегический инвестор МФЦА и обладатель 25,1 процента акций, позволяющий привести большие инвестиции с азиатских рынков, Фонд Шелкового пути – китайский инвестиционный фонд; с другой стороны, американские партнеры: NASDAQ – одна из трех основных фондовых бирж в США и Goldman Sachs International – один из крупнейших в мире инвестиционных банков. Это один из ожидаемых глобальных уровней притока инвестиций. Второй уровень - ликвидность пост-советского пространства. Финансовый центр планирует привлечь участников из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Молдавии.

Директор ИК «Ренессанс-Капитал» Максим Орловский выразил надежду, что новый центр сможет привлечь к Казахстану новых инвесторов, что особенно актуально в преддверие масштабной приватизации, запланированной властями страны. На IPO будут выведены крупнейшие национальные компании. В ближайшей перспективе предполагается приватизация таких гигантов как «Эйр Астана», «Казатомпром», «Казахтелеком». Позже под приватизацию попадут «Казакстан Темир Жолы», «Самрук-Энерго». В совокупности стоимость объектов составляет свыше 30 процентов национального ВВП Казахстана. Такие активы, наверняка, заинтересуют крупных игроков финансового рынка.

В ходе конференции немало времени было уделено и молодым бизнес-проектам. Участники говорили о сложностях стартапов, и интересовались, не планирует ли МФЦА предложить отдельные условия для бизнес-новичков. Так, представитель компании Netrobotics (технологии в области реабилитации больных, перенесших инсульт) уточнил, может ли МФЦА оказать содействие в выходе на азиатский рынок, с необходимыми сертификацией и лицензированием, а также какие финансовые инструменты, в том числе, венчурного финансирования, готов предложить центр. Как заверил управляющий, МФЦА очень дружественно настроен к стартапам в любой сфере и готов всячески поддерживать новые проекты. По словам Келимбетова, в данный момент завершается работа с законодательством для создания благоприятной эко-системы для венчурных фондов. Их также предполагается привлекать к участию в финцентре, особенно тех из них, которые специализируются на поддержке соответствующих стартапов.

В числе финансовых инструментов, которыми оперирует МФЦА, нельзя не упомянуть так называемое зеленое финансирование. Оно используется для внедрения экологичных инфраструктурных проектов и широко распространено во всем мире. Важная конкурентная составляющая финцентра - привлечение исламского финансирования. Развитие этого направления сулит немало преимуществ, таких как возможность привлечения инвестиций из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а также расширение базы инвесторов.

Для потенциальных партнеров МФЦА предусмотрены уникальные налоговые и визовые льготы, которые представляет новая площадка. Участники освобождаются от уплаты КПН по доходам, полученных от оказания финансовых и вспомогательных услуг до 2065 года. Для граждан ОАЭ, Малайзии, Сингапура и Монако действует безвизовый режим на срок до 30 дней, а для сотрудники компаний-участников предполагается особый визовый режим.

В завершение Кайрат Келимбетов отметил: «Сегодня в нашей юрисдикции зарегистрировалось порядка 80 компаний, предполагается, что к концу года число участников вырастет до 100. Согласно прогнозам, в течение трех лет в МФЦА зарегистрируются 500 компаний, из которых как минимум половина будут не из Казахстана. Таким образом, инвесторы со всего мира получат возможность инвестировать в привлекательные компании, размещающие бумаги на бирже МФЦА».