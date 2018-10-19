Китай присоединился к запросам в ВТО о создании третейской группы в споре с США

Китай обратился во Всемирную торговую организацию с просьбой о создании третейской группы в споре с США о введении американской стороной дополнительных торговых пошлин на сталь и алюминий.

Принятое весной нынешнего года решение США об изменении тарифов на импортную сталь и алюминий было «актом протекционизма». Это действие Вашингтона серьезно подорвало правила международной торговли, и консультации с американской стороной не смогли решить возникшую проблему, заявило Министерство торговли Китая. В связи с этим китайская сторона обратилась во Всемирную торговую организацию с просьбой о создании третейской группы в этом споре.

Накануне, 18 октября, запрос в ВТО на создание третейской группы в споре с США о введении дополнительных пошлин подали Россия, Норвегия, страны Европейского союза, Индия, Канада, Мексика, Швейцария и Турция, сообщает РБК.