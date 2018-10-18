Вашингтон считает неприемлемой поддержку российского проекта "Северный поток-2" со стороны европейских стран. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Кондолиза Райс придумала способы «сдерживания России»

Как отметил Митчелл, выступая на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне, Западная Европа увеличивать энергетическую зависимость "с той самой Россией, от которой США их защищают", не должна, цитирует его РИА Новости. Также европейские страны не могут "обогащаться от Ирана, который разрабатывает баллистические ракеты", угрожающие европейцам.