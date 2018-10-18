США потребовали от Европы отказаться от поддержки "Северного потока- 2"
18 октября 2018, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]
Вашингтон считает неприемлемой поддержку российского проекта "Северный поток-2" со стороны европейских стран. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.
Как отметил Митчелл, выступая на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне, Западная Европа увеличивать энергетическую зависимость "с той самой Россией, от которой США их защищают", не должна, цитирует его РИА Новости. Также европейские страны не могут "обогащаться от Ирана, который разрабатывает баллистические ракеты", угрожающие европейцам.
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