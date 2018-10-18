Набиуллина призывает избавляться от «банковского рабства»‍

"Банковское рабство" все еще существует в Российской Федерации, и с ним необходимо бороться. Об этом сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на полях форума Finopolis.

По ее словам, пользователи банковских услуг в РФ сейчас имеют доступ к функционалу, о котором ранее "не могли и мечтать". Это, в частности, различные системы онлайн-платежей и мобильный банкинг.

Однако, в РФ по-прежнему существует "банковское рабство". А по ее мнению, россияне должны иметь возможность свободного выбора кредитной организации, передает ТАСС.

"Иметь возможность выбирать услуги вне зависимости от того, где у него [гражданина РФ - прим. ред.] счет в банке, переводить эти средства", - пояснила председатель ЦБ.

Набиуллина призвала обдумать данную проблему и заявила, что ЦБ, как регулятор, хотел бы получить ответную реакцию рынка на то, как с ней бороться и какие шаги предпринимать.