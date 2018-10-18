Медведев исключил военные действия в качестве ответа на санкции против РФ

Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев исключил использование Россией военных действий в качестве ответа на применяемые к ней экономические ограничительные меры.

«Это совершенно исключено в современном мире. Мы же ответственное государство и постоянный член Совета Безопасности», - заявил Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос журналиста телеканала Euronews.

«В мире существуют разные формы реагирования, в том числе, асимметричные. Это вовсе не значит, что речь идет о военных мерах. Совершенно необязательно реагировать на какие-то экономические угрозы или экономический шантаж адекватным экономическим путем», - пояснил российский премьер-министр.

Дмитрий Медведев также признал, что наиболее неприятными ограничениями для России стали санкции, введенные против российских банков. Российское правительство расценило их как объявление торговой войны и отметило, что данные действия вряд ли способствуют улучшению отношений международного сообщества с Россией, сообщается в тексте интервью, опубликованном на сайте правительства России.