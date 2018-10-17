Доллар и евро растут на торгах в среду, 17 октября

Курс доллара вырос на открытии торгов Московской биржи 17 октября. На 10:00 мск курс американской валюты составлял 65,36 рубля. Это на 5 копеек выше курса на закрытии биржи во вторник, 16 октября.

В течение следующего часа курс доллара продолжил расти и к 11:30 утра составлял 65,4 рубля.

Как сообщает издание "СП", курс евро на открытии торгов остался на уровне закрытия в 75,62 рубля. В дальнейшем курс евро начал немного расти и в 11:30 мск за евро давали 75,64 рубля.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 17 октября — 65,5305, а курс евро — 75,9236.

В ходе торгов индексы Мосбиржи и РТС показывают положительную динамику.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,5% до отметки 2430,36, РТС вырос на 0,5% и на открытии биржи составлял 1171,58.