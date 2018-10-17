Эксперт объяснил 40-процентный рост цен на пшено

Цены на пшено выросли на 41 процент с конца декабря 2017 года, как передает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский объяснил рост цен на пшено неурожаем два года подряд. Об этом сообщает НСН.

«Второй сезон подряд у нас неурожай по пшену в связи с тем, что недосеяли. Были достаточно плохие сезоны как раз по причине того, что долгое время держались очень низкие цены на эту культуру. Вот ее и не сеяли», — пояснил эксперт.