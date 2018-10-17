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Трамп заявил, что США намерены конкурировать с Россией на рынке энергетики

17 октября 2018, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп заявил, что США намерены конкурировать с Россией на рынке энергетики
фото: globallookpress.com
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что намерен конкурировать с Россией в энергетической сфере. Политик призвал обратить внимание на политику, которую он проводит в вышеуказанной области.
 
СМИ: министр энергетики США на следующей неделе посетит Москву

СМИ: министр энергетики США на следующей неделе посетит Москву

 
Трамп подчеркнул, что делает Соединенные Штаты Америки открытыми для нефти и природного газа, а это для российской стороны является конкуренцией, передает RT.
 
Политик напомнил, что ранее именно он поднял тему о том, что власти Германии платят РФ за газ гигантские суммы, "миллиарды долларов". В интервью Fox Business глава США уточнил, что еще никто не был так жестко настроен по отношению к Москве, как он сам.

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Граждан России предупредили о вспышке кори на Украине и в Европе

Граждан России предупредили о вспышке кори на Украине и в Европе

Граждан Российской Федерации предупредили о вспышке кори на территории Украины и Европы. Соответствующую информацию в среду, 17 октября, предоставила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

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Эксперт: раскол православия используется Западом как рычаг давления на Россию

Украинский политолог Руслан Бортник в среду, 17 октября, заявил, что предоставление автокефалии Украине является очередным инструментом Запада для оказания давления на Российскую Федерацию.

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Замглавы внешней разведки СБ Украины подозревают в госизмене

Замглавы внешней разведки СБ Украины подозревают в госизмене

Заместитель главы внешней разведки Службы безопасности Украины Сергей Семочко подозревается в госизмене. Он подозревается в получении денег за поставку на Украину американских препаратов для гемодиализ.

//Новости Гнездо.ру

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//В мире

ВС ВСУ раскрыли данные только об одном погибшем при крушении Су-27 пилоте

ВС ВСУ раскрыли данные только об одном погибшем при крушении Су-27 пилоте

В Генештабе ВСУ раскрыли данные только об одном пилоте разбившегося самолета Су-27УБ в ходе учений "Чистое небо — 2018". Как известно, погибли два члена экипажа. Погиб полковник Иван Петренко.

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Блогер из Израиля вскрыл "опасные" инженерные просчеты в Крымском мосте

Блогер из Израиля вскрыл "опасные" инженерные просчеты в Крымском мосте

Блогер Eli Belenson, живущий в Израиле, очень интересуется Крымским мостом, построенным в России. Блогер изучал этапы строительства Крымского моста и опубликовал свои умозаключения на украинском портале.

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//Происшествия

В Хабаровском крае спасатели поймали ребенка, падавшего с четвертого этажа

В Хабаровском крае спасатели поймали ребенка, падавшего с четвертого этажа

В Комсомольске-на-Амуре, расположенном в Хабаровском крае, спасатели поймали ребенка, который падал с четвертого этажа. Мальчику удалось помочь благодаря слаженной работе сотрудников полиции и МЧС.

//Общество

В России банкоматы будут принимать смартфоны вместо пластиковых карт

В России банкоматы будут принимать смартфоны вместо пластиковых карт

В ближайшем будущем банкоматы смогут принимать не только пластиковые карты пользователей, но также и их смартфоны. Известно, что многие российские банки уже успешно воплотили данную идею в жизнь.

//Шоу-бизнес

Ирина Салтыкова опубликовала фото, потрясшие пользователей сети

Ирина Салтыкова опубликовала фото, потрясшие пользователей сети

Певица Ирина Салтыкова показала свои новые фотографии, которые привели в восторг поклонников звезды 90-х. У 52-летней артистки взрослая дочь Алиса. Работа работой, но отдохнуть на море любят все.

//Культура

В окружении Джигарханяна рассказали о состоянии артиста

В окружении Джигарханяна рассказали о состоянии артиста

Друг известного актера и режиссера Армена Джигарханяна Артур Согомонян в среду, 17 октября, рассказал о самочувствии артиста. В минувшую субботу сообщалось, что мужчина был доставлен в больницу.

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Климатолог: Аномально тёплая зима в Москве возможна

Климатолог: Аномально тёплая зима в Москве возможна

Москву ждёт рекордно тёплая зима, потому что в праздник Покрова в европейской части России наблюдалась тёплая солнечная погода. Подобная погода в этот день фиксируется раз в 25 лет, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

//Общество

Крымский Минздрав уточнил данные о погибших в Керчи

Крымский Минздрав уточнил данные о погибших в Керчи

Крымский Минздрав уточнил данные о погибших и пострадавших людях в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи. По данным медиков, на данный момент известно о 10 погибших и 50 пострадавших.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Певица Леди Гага выходит замуж

Певица Леди Гага выходит замуж

Всемирно известная певица Леди Гага накануне сообщила своим поклонникам радостную новость. Согласно последней информации, 32-летняя артистка в скором времени выйдет замуж за своего возлюбленного.

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«Даже небеса против нелогичного союза Украины и США!»

«Даже небеса против нелогичного союза Украины и США!»

На Украине во время учений разбился самолет Су-27. Погибли двое пилотов - один местный, второй - военнослужащий Национальной гвардии США. О том, как Порошенко угробил американца, размышляет Леонид ИВАШОВ...

//Экономика

Доллар и евро растут на торгах в среду, 17 октября

Доллар и евро растут на торгах в среду, 17 октября

Курс доллара вырос на открытии торгов Московской биржи 17 октября. На 10:00 мск курс американской валюты составлял 65,36 рубля. Это на 5 копеек выше курса на закрытии биржи во вторник, 16 октября.

//Происшествия

В одном из колледжей Крыма прогремел взрыв, погибли 10 человек

В одном из колледжей Крыма прогремел взрыв, погибли 10 человек

Взрыв прогремел утром в среду, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погибли не менее десяти человек.

//Экономика

В Минэнерго не исключили возможность создания "Северного потока – 3"

В Минэнерго не исключили возможность создания "Северного потока – 3"

Заместитель министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский в среду, 17 октября, не исключил возможности строительства в будущем магистрального трубопровода "Северный поток – 3".

//Шоу-бизнес

46-летняя Виктория Толстоганова удивила всех, актриса беременна 4 ребенком

46-летняя Виктория Толстоганова удивила всех, актриса беременна 4 ребенком

Виктория Толстоганова вышла в свет в платье, обтягивающем ее фигуру, и пошли слухи о беременности актрисы. Дочь Варвару и сына Федора Виктория родила в браке с первым мужем Андреем Кузичевым.

//В мире

На Украине провозгласили задачу по скорому развязыванию войны в глубине России

На Украине провозгласили задачу по скорому развязыванию войны в глубине России

Киевский политик Дмитрий Корчинский предрек, что в России произойдет «серьезный кризис». Украине следует воспользоваться им для развязывания боевых действий против соседнего государства, полагает Корчинский.

//Экономика

Эксперт объяснил 40-процентный рост цен на пшено

Эксперт объяснил 40-процентный рост цен на пшено

Цены на пшено выросли на 41 процент с конца декабря 2017 года, как передает РБК со ссылкой на данные Росстата.

//Новости СМИ2

//Экономика

Трамп заявил, что США намерены конкурировать с Россией на рынке энергетики

Трамп заявил, что США намерены конкурировать с Россией на рынке энергетики

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что намерен конкурировать с Россией в энергетической сфере. Политик призвал обратить внимание на политику, которую он проводит в вышеуказанной области.

//Спорт

Кадыров заявил, что уволенный из UFC боец неправильно бил Макгрегора

Кадыров заявил, что уволенный из UFC боец неправильно бил Макгрегора

Глава Чечни Рамзан Кадыров утром в среду, 17 октября, объяснил уволенному из UFC после драки бойцу ММА Зубайре Тухугову, как надо было правильно бить ирландского спортсмена Конора Макгрегора.

//В мире

Политолог: "ЕС не хочет вводить новые экономические санкции против России"

Политолог: "ЕС не хочет вводить новые экономические санкции против России"

Европейский союз утвердил новый формат санкций. Они будут вводиться за создание или использование химического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС, передаёт RT.

//Экономика

Минэкономики хочет отменить уголовную ответственность за валютные нарушения

Минэкономики хочет отменить уголовную ответственность за валютные нарушения

Минэкономразвития предлагает отменить уголовную ответственность и снизить административные штрафы за валютные правонарушения. Инициативы МЭР включены в ​план «Трансформация делового климата».

//Происшествия

Автоледи на иномарке сбила женщину с двумя детьми на переходе в Тамбове

Автоледи на иномарке сбила женщину с двумя детьми на переходе в Тамбове

В Тамбове на пешеходном переходе автоледи на иномарке сбила женщину с двумя детьми. Информацию о дорожно-транспортном происшествии в среду, 17 октября, предоставили в управлении МВД по региону.

//Общество

Психолог: «Слезы – это не лучшая терапия»

Психолог: «Слезы – это не лучшая терапия»

Выяснилось, что в Японии набирают популярность «занятия по плачу», которые проводят в школах и компаниях, чтобы снимать стресс и поддерживать психическое здоровье работников и учеников.

//Новости Redtram

//Экономика

Россия сократила вложения в гособлигации США

Россия сократила вложения в гособлигации США

Министерство финансов США опубликовало статистику, из которой следует, что за август 2018 года Россия сократила свои вложения в гособлигации США до минимального значения в 14 миллиардов долларов.

//Политика

Эрдоган провел переговоры с Помпео в аэропорту Анкары

Эрдоган провел переговоры с Помпео в аэропорту Анкары

В среду, 17 октября, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Беседа политика и дипломата состоялась на территории аэропорта Эсенбога (Анкары).

//Общество

В Москве задержан молодой человек, подозреваемый в убийстве родителей и бабушки

В Москве задержан молодой человек, подозреваемый в убийстве родителей и бабушки

В Москве по горячим следам задержан молодой человек, подозреваемый в убийстве своих родных матери, отца и бабушки. 22-летний москвич сообщил следствию, что убил родителей и бабушку в ходе ссоры.

//Общество

Владимир Колокольцев обсудил в Таджикистане противодействие нелегальной миграции

Владимир Колокольцев обсудил в Таджикистане противодействие нелегальной миграции

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев выступил на состоявшемся в Душанбе заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел России и Республики Таджикистан. Данное мероприятие прошло в среду.

//В мире

ВС ВСУ подтвердили гибель военного из США при крушении украинского Су-27

ВС ВСУ подтвердили гибель военного из США при крушении украинского Су-27

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины выпустило сообщение с подтверждением гибели американского военнослужащего при крушении украинского истребителя Су-27 в ходе учений "Чистое небо — 2018".

//В мире

Эксперт оценил слова украинского экс-министра о "позоре страны"

Эксперт оценил слова украинского экс-министра о "позоре страны"

Политолог Александр Дудчак в среду, 17 октября, прокомментировал весьма жесткое высказывание бывшего украинского министра Евгения Червоненко о том, что его страна "опозорилась на весь мир".

//В мире

Заподозренный в госизмене замглавы разведведомства оправдывался в телеэфире

Заподозренный в госизмене замглавы разведведомства оправдывался в телеэфире

Журналисты уличили Сергея Семочко в вымогательстве и получении денег за поставку на Украину лекарств. Публикация вызвала на Украине большой общественный резонанс.

//В мире

Киевская журналистка раскрыла планы властей Соединенных Штатов на Украину

Киевская журналистка раскрыла планы властей Соединенных Штатов на Украину

На Украине рассказали о планах властей Соединенных Штатов на бывшую советскую республику. Соответствующее заявление на одном из круглых столов сделала киевская журналистка Янина Соколовская.

//Шоу-бизнес

Младший сын Эвелины Бледанс доставлен в больницу

Младший сын Эвелины Бледанс доставлен в больницу

Младший сын актрисы Эвелины Бледанс доставлен в больницу. Согласно последней информации, которую предоставил бывший муж артистки Александр Семин, маленькому Семену предстоит плановая операция.

//В мире

В США ученые нашли самый большой организм на Земле

В США ученые нашли самый большой организм на Земле

Голубой кит, лидировавший в рейтинге самых больших животных Земли, уступил пальму первенства обнаруженному учеными организму, занимающему площадь в 37 гектаров. Это – Мичиганский опенок.

//Происшествия

Сбой произошел в работе МЦК

Сбой произошел в работе МЦК

Рано утром в среду, 17 октября, в работе Московского центрального кольца произошел сбой. Согласно последней информации, движение поездов было временно приостановлено по техническим причинам.

//В мире

На видео попали "поющие" ледники в Антарктике

На видео попали "поющие" ледники в Антарктике

В сети появилась видеозапись, на которой удалось зафиксировать "пение" ледников в Антарктике. Согласно последней информации, данный ролик был опубликован Американским геофизическим союзом.

//Экономика

Польша и США подписали двадцатилетний контракт на поставку СПГ

Польша и США подписали двадцатилетний контракт на поставку СПГ

Утром в среду, 17 октября, стало известно, что Польша и Соединенные Штаты Америки подписали контракт на поставку двух миллионов тонн сжиженного природного газа ежегодно в течение грядущих двадцати лет.

//В мире

Директор МВФ отложила поездку в Саудовскую Аравию

Директор МВФ отложила поездку в Саудовскую Аравию

Стало известно, что директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард отложила запланированную поездку на Ближний Восток. Ранее она планировала посетить Саудовскую Аравию.

//Происшествия

Главврач больницы на Урале уволен после видео с издевательствами над пациентом

Главврач больницы на Урале уволен после видео с издевательствами над пациентом

Главврач психоневрологической больницы №5 города Магнитогорск Челябинской области Александр Беликов был уволен после появившегося в сети ролика с издевательствами над пожилым пациентом медучреждения.

//Общество

Россияне пожертвовали монастырям на Афоне за 13 лет $ 200 миллионов

Россияне пожертвовали монастырям на Афоне за 13 лет $ 200 миллионов

Россияне пожертвовали монастырям на Афоне за последние 13 лет 200 миллионов долларов. На Святой горе находятся около 20 монастырей, которые подчиняются Константинопольскому патриархату.

//Политика

Российский ученый поведал о найденном Петром Порошенко способе отомстить Москве

Российский ученый поведал о найденном Петром Порошенко способе отомстить Москве

Президент Украины Петр Порошенко отомстил России с помощью Константинопольского патриархата. Такую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил отечественный религиовед Роман Лункин.

//В мире

Российских пограничников пока не пускают в горы Таджикистана

Российских пограничников пока не пускают в горы Таджикистана

Российская и таджикская сторона, несмотря на обеспокоенность Душанбе событиями в Афганистане, пока не смогли договориться о возвращении наших пограничников на весь участок таджико-афганской границы.

//Шоу-бизнес

Солистка группы «Маша и медведи» избита в Москве

Солистка группы «Маша и медведи» избита в Москве

Солистка группы «Маша и медведи» Мария Макарова избита в Москве. Столичная полиция проводит проверку по факту избиения артистки. Макарова обратилась с заявлением в правоохранительные органы 13 октября.

//Шоу-бизнес

Сергей Светлаков в течение года скрывал появление на свет третьего ребенка

Сергей Светлаков в течение года скрывал появление на свет третьего ребенка

Известный российский артист Сергей Светлаков в течение года скрывал от поклонников появление третьего ребенка в своей семье. Оказалось, что супруга шоумена Антонина родила сына в прошлом июле.

//Общество

Сегодня температура воздуха в Москве приблизится к рекордному значению 1889 года

Сегодня температура воздуха в Москве приблизится к рекордному значению 1889 года

В среду, 17 октября, температура воздуха в Москве приблизится к рекордному показателю, который до этого был зафиксирован в 1889 году. Соответствующую информацию сегодня предоставили синоптики.

//В мире

Стало известно о новых боях в Донбассе и потерях противостоящих ополчению ВСУ

Стало известно о новых боях в Донбассе и потерях противостоящих ополчению ВСУ

В Донбассе произошли новые боестолкновения, в результате которых украинская армия понесла потери. Соответствующие данные опубликовал в Facebook пресс-центр штаба силовой операции Киева в регионе.

//Общество

В аэропорту Внуково из-за тумана не смогли приземлиться 14 самолетов

В аэропорту Внуково из-за тумана не смогли приземлиться 14 самолетов

В московском аэропорту Внуково из-за сильного тумана не смогли приземлиться четырнадцать самолетов. Согласно последним данным, летательным аппаратам пришлось запрашивать посадку в другой авиагавани.

//Общество

В Магнитогорске умер мужчина, над которым издевались санитары в психбольнице

В Магнитогорске умер мужчина, над которым издевались санитары в психбольнице

В Магнитогорске умер мужчина, над которым во время его нахождения в психиатрической больнице издевались санитары. По сведениям Минздрава Челябинской области, мужчина умер спустя какое-то время после выписки.

//В мире

WSJ: санкции США привели к подъему в российской экономике

WSJ: санкции США привели к подъему в российской экономике

В американском издании Wall Street Journal в среду, 17 октября, появился материал, в котором говорится, что санкции США в отношении России привели к внезапному подъему в российской экономике.

//Экономика

Россия укрепила позицию в рейтинге МВФ конкурентоспособных экономик мира

Россия укрепила позицию в рейтинге МВФ конкурентоспособных экономик мира

Россия укрепила свою позицию в составленном Международным валютным фондом (МВФ) рейтинге конкурентоспособных экономик мира (Global Competitiveness Index). Рейтинг опубликован на сайте МВФ.

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