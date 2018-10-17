Трамп заявил, что США намерены конкурировать с Россией на рынке энергетики

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что намерен конкурировать с Россией в энергетической сфере. Политик призвал обратить внимание на политику, которую он проводит в вышеуказанной области.

Трамп подчеркнул, что делает Соединенные Штаты Америки открытыми для нефти и природного газа, а это для российской стороны является конкуренцией, передает RT