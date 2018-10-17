Польша и США подписали двадцатилетний контракт на поставку СПГ

Утром в среду, 17 октября, стало известно, что Польша и Соединенные Штаты Америки подписали контракт на поставку двух миллионов тонн сжиженного природного газа ежегодно в течение грядущих двадцати лет.

Глава польской компании PGNiG Мачей Вожняк отметил, что все расходы по доставке СПГ на борт будут лежать на продавце – американской Venture Global LNG.

Общая стоимость данного контракта к настоящему моменту не разглашается, однако еще в сентябре текущего года президент США Дональд Трамп пообещал польским коллегам крупные поставки сжиженного природного газа по "хорошей цене", передает сегодня РИА "Новости".