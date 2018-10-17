Польша и США подписали двадцатилетний контракт на поставку СПГ
17 октября 2018, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в среду, 17 октября, стало известно, что Польша и Соединенные Штаты Америки подписали контракт на поставку двух миллионов тонн сжиженного природного газа ежегодно в течение грядущих двадцати лет.
Глава польской компании PGNiG Мачей Вожняк отметил, что все расходы по доставке СПГ на борт будут лежать на продавце – американской Venture Global LNG.
Общая стоимость данного контракта к настоящему моменту не разглашается, однако еще в сентябре текущего года президент США Дональд Трамп пообещал польским коллегам крупные поставки сжиженного природного газа по "хорошей цене", передает сегодня РИА "Новости".
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