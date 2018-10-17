Россия укрепила позицию в рейтинге МВФ конкурентоспособных экономик мира
17 октября 2018, 07:58 [ «Аргументы Недели» ]
Россия укрепила свою позицию в составленном Международным валютным фондом (МВФ) рейтинге конкурентоспособных экономик мира (Global Competitiveness Index). Рейтинг опубликован на сайте МВФ.
Россия поднялась на две строчки, с 43 на 45 место. Составители рейтинга отметили, что российская экономика является самой сильной в Евразии, - сообщает Газета.ру. По информации экспертов, улучшение экономических показателей достигнуто за счет стабилизации макроэкономических условий. "В 2018 году страна растет на 1,7%, что является самым высоким показателем за последние пять лет", — говорится в сообщении составителей рейтинга.
Президент РФ Владимир Путин 16 октября провел совещание по вопросам экономики. Как отметил российский лидер, "по ключевым параметрам картина в российской экономике в целом позитивная". Особо Путин говорил о зарплатах и доходах населения.
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