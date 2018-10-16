Американский финансист предсказал скорый крах доллара

Исполнительный директор компании A.G. Bisset Associates LLC, специализирующейся на валютных исследованиях, Ульф Линдал заявил, что к 2024 году доллар подешевеет на 40% по отношению к европейской валюте.

Как отмечает финансист, с семидесятых годов курс доллара изменялся циклично и сейчас настало время снижения. Линдал добавил, что это окажет сильное влияние на стоимость акций и на цену сырьевых товаров. В течение последнего года доллар обесценился на 9 процентов.

При этом его мнение не соответствует прогнозам других аналитиков, которых опросил Bloomberg. Они высказывают предположение, что к 2022 году евро будет стоить 1,28 доллара.