Силуанов исключил скачки цен на бензин

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил журналистам, что Минфин не ожидает скачков цен на топливо в РФ. Даже несмотря на рост акцизов с 1 января 2019 года.

"Никакого планового роста цен на топливо - на бензин, на дизельное топливо - начиная со следующего года не планируется", - отметил он, сообщает газета "Коммерсантъ".

При этом, министр добавил, что в план входит увеличение цен в рамках инфляции и прогнозов социально-экономического развития, которые представлены вместе с бюджетом в Госдуму.

Напомним, ранее Счетная палата РФ в своем заключении на проект бюджета 2019 года и плановый период 2020 и 2021 годов указала, что акцизы на бензин увеличатся в 1,5 раза со следующего года.

В свою очередь, это может может стать причиной резкого роста цен на бензин, что потребует от правительства дополнительных компенсационных и сдерживающих мер.