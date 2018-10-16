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Эксперты: маткапитал может быть отменен
16 октября 2018, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]
Материнский капитал в РФ в скором времени может быть отменен. Специалисты отмечают, что программа исчерпала себя, стала поводом для злоупотреблений. Как стало известно, Госдуме предложили усилить контроль за расходами маткапитала.
Соответствующий законопроект в парламент внес председатель правительства Дмитрий Медведев. Предлагается убрать "иные" организации из числа организаций, предоставляющих займы, на погашение которых возможно направление средств материнского капитала. По сведениям Пенсионного фонда РФ, из 599 возбужденных с 2015 года по I квартал 2018 года уголовных дел в отношении организаций, которые выдавали займы на средства маткапитала, 453 касались "иных" организаций. В 2017 году за махинации с материнским капиталом были осуждены свыше 2000 человек.
Как отмечается, материнского капитала не хватает для решения проблем с жильем половине многодетных российских семей. В частности, только 7,5% родителей, у которых много детей, имеют средства, которыех с учетом маткапитала хватит на покупку жилья не в ипотеку.
Доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Сергей Хестанов в беседе с "URA.RU" отметил, что "учитывая махинации и общий тренд на сокращение бюджетных расходов, можно предположить, что в ближайшем будущем не исключена отмена маткапитала. Тем более что первоначальный срок действия этой программы давно истек".
Как считает заместитель руководителя аналитического агентства "Национальный Эксперт" Елена Варламова, государство при отмене маткапитала предложит какую-нибудь альтернативу.
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