Путин высказался о ситуации в экономике РФ

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по экономическим вопросам, которое состоялось во вторник, 16 октября, высказался о текущей ситуации в экономике страны.

По словам главы государства, в настоящий момент картина в данной сфере по ключевым параметрам является позитивной, передает РИА "Новости", ссылаясь на данные Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что промышленное производство Российской Федерации сейчас демонстрирует опережающую динамику. Кроме того, специалисты замечают стабильно низкие значения безработицы и инфляции, а финансовый рынок показывает устойчивость.