Дефицит бюджета США достиг максимума за последние шесть лет

Министр финансов США Стивен Мнучин подготовил совместный отчет с главой Административно-бюджетного управления Белого дома Миком Малвейни. В нем говорится, что дефицит бюджета страны достиг максимума с 2012 года.

В 2018 финансовом году данный показатель увеличился на 17 процентов и составил 779 миллиардов долларов. В отчете также подчеркивается, что дефицит бюджета страны по отношению к ВВП вырос до 3,9 процента, достигнув рекордных показателей.

В вышеуказанном документе при этом говорится об успехе экономической политики, которую проводит действующая администрация. Оказалось, что с момента вступления Дональда Трампа в должность президента было создано не менее 4 млн рабочих мест, а реальные зарплаты американцев выросли на 1,4 процента.

При этом общие расходы Штатов увеличились на 3,2 процента (127 млрд долларов), а доходы возросли только на 1,4 процента (14 млрд долларов).