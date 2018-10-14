Украинский «Нафтогаз» простил Киеву миллиардный долг

"Нафтогаз Украины" простил предприятию "Киевтеплоэнерго" один миллиард гривен (порядка $35,7 миллионов) долга, который возник из-за штрафов экс-поставщика коммунальных услуг "Киевэнерго". Соцсети высмеяли мэра Кличко, предложившего отказаться от горячей воды

Об этом сообщило "ФАН". После списания долга компания "Нафтогаз" впервые с мая согласилась вернуть горячую воду всем жителям украинской столицы.

Стороны заключили мировое соглашение: газовая компания снимет штрафные санкции, из-за которых в Киеве без горячей воды остаются около 9,5 тысячи домов.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил украинцам отказаться от горячей воды, что вызвало бурю негодования среди пользователей социальных сетей.