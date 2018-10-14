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Украинский «Нафтогаз» простил Киеву миллиардный долг

14 октября 2018, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский «Нафтогаз» простил Киеву миллиардный долг
pixabay.com

"Нафтогаз Украины" простил предприятию "Киевтеплоэнерго" один миллиард гривен (порядка $35,7 миллионов) долга, который возник из-за штрафов экс-поставщика коммунальных услуг "Киевэнерго". 

Соцсети высмеяли мэра Кличко, предложившего отказаться от горячей воды

Соцсети высмеяли мэра Кличко, предложившего отказаться от горячей воды

Об этом сообщило "ФАН". После списания долга компания "Нафтогаз" впервые с мая согласилась вернуть горячую воду всем жителям украинской столицы.

Стороны заключили мировое соглашение: газовая компания снимет штрафные санкции, из-за которых в Киеве без горячей воды остаются около 9,5 тысячи домов.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил украинцам отказаться от горячей воды, что вызвало бурю негодования среди пользователей социальных сетей.

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