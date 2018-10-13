Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба считает необходимым заключение соглашения с Российской Федерацией об использовании рубля в качестве платежного средства на всей территории республики.

"С этим надо что-то делать, потому что нет в мире практики, чтобы использование валюты не было закреплено отдельными соглашениями", - цитирует министра РБК.

Также Ардзинба заметил, что в основном договоре Москвы и Сухума есть пункт об экономической поддержке со стороны РФ, но формально данные процессы пока не закреплены.

Замминистра по делам Северного Кавказа РФ Игорь Кошин заявил, что проблемы, существующие в банковской системе Абхазии, требуют обсуждения: ситуация сложная и ее надо исправлять.