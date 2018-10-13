Лавров: стартовал проект по созданию российской промзоны в Египте

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, 13 октября, сообщил о старте реализации проекта по созданию российской промышленной зоны на территории Египта в районе Суэцкого канала.

Глава МИД РФ отметил, что в настоящий момент между странами продолжает активно расти товарооборот, который к настоящему моменту превысил планку в 6,5 миллиарда долларов. В авторской статье для египетского издания "Аль-Ахрам" Лавров также подчеркнул, что начато строительство атомной электростанции российского образца в Эль-Дабаа.

Напомним, 2 февраля 2016 года Россия и Египет подписали меморандум о создании в районе Суэцкого канала российской промышленной зоны с целью локализовать производства компаний из РФ, которые ориентированы на рынки Египта, Ближнего Востока и Африки.