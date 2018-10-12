Компания, которая хочет сделать мир чище

Четвертым финалистом бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2018» стало АО «Втор-Ком». Генеральный директор компании «Втор-Ком» Михаил Рузбин в эфире «Челябинского эха» и 31 канала рассказал об особенностях своего бизнеса, направленного на улучшение экологической ситуации в Челябинской области.

Разбираться в тонкостях его дела помогала эксперт проекта – руководитель группы компаний ТИРС Екатерина Карпенко.

АО «Втор-Ком» основано в декабре 1990 года. Сфера деятельности компании — вывоз, обработка и захоронение ТКО и промышленных отходов; переработка вторичных ресурсов с дальнейшей реализацией (стекло, алюминий, пленки ПНД и ПВД и др.); производство ПЭТФ-волокна; переработка текстильных отходов; производство нетканых материалов.

В компании «Втор-Ком» своей миссией называют заботу о сохранении окружающей среды путем эффективного использования в производстве вторичных ресурсов. В месяц предприятие собирает и перерабатывает свыше 4 500 тонн картона, макулатуры, ПЭТ-бутылок, ящиков, алюминиевых банок, текстиля и прочего сырья.

Процесс производства нетканых материалов состоит из переработки разноцветной ПЭТ-бутылки в флейки или хлопья. Полученные флейки проходят процесс расплавления, вытяжки и экструдирования. Результат этого процесса — штапельное полиэфирное волокно. Полученный геотекстильный материал используется в различных сферах: от нефтегазового строительства до строительства дорог как автомобильных, так и железнодорожных.

Также компания производит нетканые материалы для легкой и мебельной промышленности — полотна используются в изготовлении спецодежды, постельных принадлежностей и др. В процессе производства нетканых материалов для мягкой мебели и матрасов перерабатывают текстильные отходы. Конечный продукт — ватин, термовойлок, объемный наполнитель для матрасов.

Цели АО «Втор-Ком» на ближайшие пять лет — строительство производственного комплекса в индустриальном парке «Малая Сосновка», возведение цеха со складскими помещениями на действующем объекте, установка новой линии по производству нетканых иглопробивных полотен. Также в компании планируют освоить новый вид продукции — объемные нетканые полотна по технологии AIRLAY, приобрести бумагоделательную машину для производства картона, освоить новую технологию переработки мусора — компостирование органических отходов.

Кроме того, в планах — увеличение в два раза сбора и переработки вторичного сырья, создание более 100 рабочих мест и открытие первого Экотехнопарка в Челябинской области.