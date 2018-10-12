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Кубанские и могилевские парламентарии подписали соглашение о сотрудничестве

12 октября 2018, 15:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Кубанские и могилевские парламентарии подписали соглашение о сотрудничестве

В Республике Беларусь спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко и председатель Могилевского областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик подписали соглашение о сотрудничестве и развитии взаимоотношений между региональными парламентами.

Перед подписанием документа о взаимодействии делегация Законодательного собрания Краснодарского края возложила цветы к мемориалу на Буйничском поле в Могилеве, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. После чего вместе со спикером Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко и председателем Совета Республики Беларусь Михаилом Мясниковичем посадила деревья на новой аллее регионов Беларуси и России.

Далее состоялась церемония подписания соглашения. Она прошла во Дворце гражданских обрядов в рамках V форума регионов. Документ призван закрепить взаимодействие законодателей Кубани с их белорусскими коллегами по ряду ключевых позиций.

Согласно ему, кубанские и белорусские парламентарии будут теперь активно обмениваться опытом по вопросам местного самоуправления, развивать прямые контакты, проводить совместные конференции, семинары, встречи и консультации по интересующим обе стороны вопросам.

Отдельной статьей в соглашении прописано взаимодействие депутатов в нормотворческой деятельности, касающейся укрепления законности и порядка, социальной защиты населения, охраны окружающей среды и обеспечения прав и свобод человека и гражданина.

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