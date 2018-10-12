Кубанские и могилевские парламентарии подписали соглашение о сотрудничестве
12 октября 2018, 15:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
В Республике Беларусь спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко и председатель Могилевского областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик подписали соглашение о сотрудничестве и развитии взаимоотношений между региональными парламентами.
Перед подписанием документа о взаимодействии делегация Законодательного собрания Краснодарского края возложила цветы к мемориалу на Буйничском поле в Могилеве, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. После чего вместе со спикером Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко и председателем Совета Республики Беларусь Михаилом Мясниковичем посадила деревья на новой аллее регионов Беларуси и России.
Далее состоялась церемония подписания соглашения. Она прошла во Дворце гражданских обрядов в рамках V форума регионов. Документ призван закрепить взаимодействие законодателей Кубани с их белорусскими коллегами по ряду ключевых позиций.
Согласно ему, кубанские и белорусские парламентарии будут теперь активно обмениваться опытом по вопросам местного самоуправления, развивать прямые контакты, проводить совместные конференции, семинары, встречи и консультации по интересующим обе стороны вопросам.
Отдельной статьей в соглашении прописано взаимодействие депутатов в нормотворческой деятельности, касающейся укрепления законности и порядка, социальной защиты населения, охраны окружающей среды и обеспечения прав и свобод человека и гражданина.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес