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Глазьев рассказал, каким должен быть ответ России на санкции США
11 октября 2018, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]
В ответ на американскую санкционную войну необходимо делегитимизировать доллар как валюту страны-агрессора, считает советник президента по экономическим вопросам, академик РАН Сергей Глазьев.
Антироссийские санкции будут нарастать по мере ухудшения положения США в торговой войне с Китаем, и через некоторое время приобретут тотальный характер. При этом сдержанные ответы РФ на введение ограничительных мер лишь провоцируют Вашингтон на дальнейшую эскалацию экономической агрессии, считает Сергей Глазьев.
Российский экономист предлагает организовать ответ на антироссийские санкции, нанеся главный удар по источнику финансирования американской глобальной гегемонии. Поскольку США используют свою валюту в противоправных целях, включая финансирование террористических организаций и военных интервенций, доллар должен быть делегитимизирован как валюта страны-агрессора.
Меры по дедолларизации российской экономики и устранению доллара из Евразии как токсичной валюты должны быть приняты незамедлительно, заявил Сергей Глазьев в интервью. Полный текст читайте у ФБА «Экономика сегодня».
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