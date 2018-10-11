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Россия готова к любым санкциям, пишет Forbes
11 октября 2018, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]
Россию просто так не сломить – она давно уже готова к любым экономическим санкциям, и даже обвал цен на нефть давно уже предусмотрен российским правительством, считает обозреватель журнала Forbes.
При планировании бюджета российское правительство учитывает самый пессимистичный вариант развития ситуации, так что Россия давно уже готова к любым санкциям. А введение новых экономических ограничений не имеет никакого смысла, поскольку ограничивать уже больше нечего, пишет журналист Кен Рапоза в статье для журнала Forbes.
«Наемные юристы разных олигархов в последнее время околачиваются в Вашингтоне. Они надеются убедить конгрессменов в необходимости принять санкции в отношении их конкурентов. Администрация Дональда Трампа в целом занимается тем, что вводит индивидуальные меры в отношении важных россиян с громкими именами», - считает журналист.
Обозреватель издания также обращает внимание на то, что Россия в последнее время активно наращивает свой золотой запас, также растут объемы международной торговли в рублях, сообщает «Свободная пресса».
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