В России обнаружено новое газовое месторождение

По итогам разведочного бурения на Северо-Обском месторождении в акватории Обской губы открыты запасы газа объемом не менее 320 млрд кубических метров по российской системе классификации.

При этом ресурсы газа в районе испытанной поисковой скважины могут превышать 900 млрд кубометров. А выгодное географическое расположение позволит говорить об успешной реализации нового СПГ-проекта.

Данные о запасах будут направлены в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) в ноябре текущего года.