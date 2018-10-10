В России обнаружено новое газовое месторождение
10 октября 2018, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]
По итогам разведочного бурения на Северо-Обском месторождении в акватории Обской губы открыты запасы газа объемом не менее 320 млрд кубических метров по российской системе классификации.
При этом ресурсы газа в районе испытанной поисковой скважины могут превышать 900 млрд кубометров. А выгодное географическое расположение позволит говорить об успешной реализации нового СПГ-проекта.
Данные о запасах будут направлены в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) в ноябре текущего года.
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