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Что Яндекс доставляет нам к обеду?

10 октября 2018, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Что Яндекс доставляет нам к обеду?

По данным сервиса "Яндекс. Еда", наиболее популярным у россиян блюдом на заказ с доставкой на дом или в офис являются бургеры. На втором месте идут суши. И только третью позицию занимает пицца.

Результаты работы сервиса подводились за год с лета 2017 по лето 2018. Популярность бургеров специалисты "Яндекс. Еды" объяснили присоединением к сервису сети ресторанов "Макдональдс". Один из постоянных пользователей сервиса за квартал заказал 129 чикенбургеров, 126 чизбургеров и 70 бигмаков.

По оценке "Яндекса", рынок доставки еды в России занимает примерно 5% от всего рынка общепита - это около $1,5 млрд. "Ежегодно он растёт на 15–20% и будет расти еще лет пять-десять быстрыми темпами", - уверяет представитель компании. В мире этот рынок оценивается в 1% от всего рынка общепита, или $118 млрд, по данным McKinsey.

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