«Нафтогаз» удержал $9 млн средств «Газпрома» за транзит в счет долга‍

В компании "Нафтогаз Украины" сообщили, что девять миллионов долларов переплаты "Газпрома" за транзит газа удержаны в счет долга по решению арбитражного суда города Стокгольма.

"Нафтогаз" зачислил более девяти миллионов долларов переплаты за услуги транзита, предоставленные в августе, как "платеж в рамках исполнения арбитражного решения".

Как объяснили в украинской компании, в декабре 2017 года Стокгольмский арбитражный суд пересмотрел формулу ценообразования на газ, поставляемый на Украину.

Это автоматически привело к снижению общей стоимости услуг транзита газа, которые предоставляет "Нафтогаз". Однако "Газпром" продолжил платить за транзит большую цену.