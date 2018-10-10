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Прогноз о скором разрушении «тирании» американского доллара обнародовали СМИ
10 октября 2018, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]
«Тирания» доллара, эмитируемого американской Федеральной резервной системой, в скором времени будет разрушена. Об этом говорится в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.
Сайт «Русская весна» пишет, что эпоха повсеместного использования национальной валюты США, скорее всего, подходит к концу. В качестве подтверждения данной мысли издание привело высказывания европейских политиков. Так, Жан-Клод Юнкер, возглавляющий Еврокомиссию, некоторое время назад охарактеризовал как абсурдную ситуацию, при которой жители ЕС покупают за доллары продукцию, выпущенную на территории этого объединения.
Автор процитированного материала также ссылается на мнение экспертов Bloomberg, которые отметили, что от американской валюты решили отказаться Россия и Китай. Последний бросает прямой вызов доллару, усиливая роль юаня в мировой экономике, полагают аналитики.
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