Кудрин признал, что санкции создают риски для темпов роста экономики РФ
10 октября 2018, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин в среду, 10 октября, признал, что санкционные проблемы создают серьезные риски для темпов роста отечественной экономики в ближайшие годы.
По словам Кудрина, усиление антироссийских санкций может сделать абсолютно недостижимыми многие задачи, которые поставил президент страны Владимир Путин, а также привести к рецессии.
Именно поэтому целью внешней политики РФ должно быть уменьшение напряженности в отношениях с другими государствами, уточнил Алексей Кудрин. Кроме того, эта деятельность должна быть направлена на снижение уровня санкционного режима или его сохранение, но не на наращивание, передает РИА "Новости".
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