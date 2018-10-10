Кудрин признал, что санкции создают риски для темпов роста экономики РФ

Глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин в среду, 10 октября, признал, что санкционные проблемы создают серьезные риски для темпов роста отечественной экономики в ближайшие годы.

По словам Кудрина, усиление антироссийских санкций может сделать абсолютно недостижимыми многие задачи, которые поставил президент страны Владимир Путин, а также привести к рецессии.

Именно поэтому целью внешней политики РФ должно быть уменьшение напряженности в отношениях с другими государствами, уточнил Алексей Кудрин. Кроме того, эта деятельность должна быть направлена на снижение уровня санкционного режима или его сохранение, но не на наращивание, передает РИА "Новости".