Эксперт прокомментировал экономию новых средств ПФР

Эксперт прокомментировал заявление главы Пенсионного фонда РФ (ПФР) Антона Дроздова о том, что в 2019 году за счет пенсионных изменений количество новых пенсионеров сократится на 300 тысяч, и это позволит сэкономить около 90 млрд рублей. Медведев написал научную статью с обоснованием повышения пенсионного возраста

Президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич полагает, что, на самом деле, ни о какой экономии для ПФР вообще не может быть и речи. По мнению эксперта, предложенная реформа должна не сберечь новые средства, а скрыть растрату старых.

Бунич отметил, что в июле говорили о пенсионной реформе и об экономии средств для выполнения майских указов, и тогда упоминались два триллиона рублей. "Теперь откуда-то образовалось уже три триллиона. Непонятно, как такое может быть, особенно с учетом смягчения реформы и дополнительных льгот", - сказал эксперт в интервью "СП". Бунич подчеркнул: "По цифрам уже сейчас возникает нестыковка". Он отметил, что ПФР не учитывают собираемость взносов, хотя пенсионная реформа должна на них повлиять.

По мнению эксперта, в таком случает многие граждане будут уходить в тень и перестанут платить пенсионные взносы. Работодатели будут искать разные схемы аутсорсинга, фриланса, и в результате плательщиков станет меньше.

Напомним, Дроздов сказал, что в будущем году число новых пенсионеров сократится, а повышение пенсионного возраста позволит сэкономить, но трансфертов из федерального бюджета потребуется больше, чем сейчас. Дроздов назвал сумму, которая может быть направлена на пенсии за счет коррупционеров.